Niente numero 10 per Paulo. Come già annunciato ieri, l'ex attaccante dellanon indosserà allala maglia già appartenuta a Francesco, nonostante l'ex capitano si fosse detto più che disposto a cedergliela nel caso di un suo approdo in giallorosso. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la scelta è stata solo dell'argentino (che ha ripreso il 21 già sulla sua schiena nel suo primo periodo in bianconero): la Joya, infatti, avrebbe detto di volersi meritare la 10 sul campo.