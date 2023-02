Come racconta Calciomercato.com, dall’Inghilterra viene rilanciato un forte interessamento delper il campione del mondo. I Red Devils avevano provato a prenderegià qualche anno fa quando vestiva la maglia della. Gli inglesi vorrebbero fare leva sulla clausola da 12 milioni valida per l’estero presente sul contratto (da 20 milioni invece per i club italiani ndr) ma tutto dipenderà dalle intenzioni di Paulo. La Roma, dal canto suo, si è già detta disponibile a esercitare la clausola per il rinnovo che poterebbe l’attuale ingaggio da 4,5 milioni a 6 netti ma molto, se non tutto, dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League.