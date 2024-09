Il direttore di TGCom, Paolo, noto tifoso della Roma, sulle colonne de Il Messaggero ha commentato l'ex giocatore argentino della Juventus ora alla Roma Paulo Dybala, giallorossi che questa sera sfideranno la Juventus. Questo il suo commento:"Dybala? Se abbiamo capito l'andazzo in voga nei commenti, è quasi un guaio che sia rimasto, perché inquinerebbe un bel gioco, che ancora non si è visto. Fesserie, Dybala logora chi non ce l'ha, alla Roma resta l'onere di usarlo al meglio".