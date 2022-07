Il futuro di Paulo Dybala è diventato totalmente incerto dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Beppe Marotta che, hanno escluso categoricamente l'arrivo dell'asso argentino. Dunque, tolta l'Inter non ci sarebbe in realtà nessuna squadra che avrebbe fatto delle offerte ufficiali, ma presto potrebbero arrivare. Come riportato anche da Il Messaggero infatti, la Roma si sarebbe nuovamente mossa in questa direzione e potrebbe approfondire i rapporti nei prossimi giorni.