Per Paulo Dybala questo non è il miglior momento della carriera. I problemi legati al rinnovo di contratto sono noti a tutti e le prestazioni in campo ne stanno risentendo. Si può dire che dall'inizio dell'era Pirlo, ancora non si è vista la miglior Joya, nemmeno lontanamente. Nonostante questo, l'argentino rimane il numero 10 della Juventus, l'idolo di tantissimi tifosi. I più giovani, tra questi, hanno avuto la possibilità di fargli delle domande alle quali il calciatore ha risposto, ripercorrendo diverse tappe della propria carriera, parlando di curiosità e vita quotidiana.