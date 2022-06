Non si è fatta attendere la risposta di Pauloall'annunciocon cui questa mattina laha reso ufficiale il suo addio dopo sette anni in bianconero. "Grazie mille di tutto Juventus. Fue un gran placer", ha scritto la Joya sotto al post su Instagram, accompagnando il suo breve messaggi con l'emoji di un applauso. Migliaia anche i commenti dei tifosi, la maggior parte dei quali carichi di tristezza, affetto e riconoscenza nei confronti di un giocatore che, nonostante tutto, ha rappresentato una parte importante di storia del club. Anche Alvaro, a sua volta in partenza, ha voluto unirsi al "coro" del popolo bianconero scrivendo semplicemente "Historia", con una lacrima e un cuore rosso.