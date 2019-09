Paulo Dybala parte dietro rispetto a Gonzalo Higuain nelle gerarchie di Maurizio Sarri. C'è il Pipita, dunque, in pole per una maglia da titolare anche per la prossima sfida della Juventus, in casa della Fiorentina. E le sirene di mercato tornano a suonare per la Joya: secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra, infatti, il Tottenham è pronto a un nuovo assalto a Dybala nel prossimo mercato di gennaio.