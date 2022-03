Comincia nel peggiore dei modi la vigilia per la sfida contro lo Spezia, soprattutto a causa delle sconcertanti notizie che provengono dall'infermeria della Juve. Proprio qualche istante fa infatti, l'allenatore della Vecchia Signora, Max Allegri, ha annunciato in conferenza stampa che Paulo Dybala non potrà essere incluso nella lista dei convocati a causa di un infortunio subito durante la seduta di allenamento odierna, l'ennesimo della sua stagione: 'Dybala è uscito anzitempo dall'allenamento, aveva ancora un problemino sul flessore, ancora fuori. Non convocato? Se vuole, lo convoco. No ma dispiace, aveva lavorato, risentimento sul flessore..'. TUTTI GLI IFNORTUNI - Ma questo è solo l'ultimo dei tanti infortuni rimediati dal talento argentino in questa stagione. Partendo con ordine infatti, il primo stop è avvenuto a settembre dello scorso anno che, lo ha costretto a restare fuori per ben 27 giorni e a saltare 5 partite. Il secondo avverrà a novembre, questa volta più lieve e con 'soli' 9 giorni di stop, saltando una gara. Il mese di dicembre si rivelerà fatale per la Joya, a causa dell'infortunio dell'11 dicembre che lo obbligherà a restare lontano dal terreno di gioco per altri 23 giorni. Infine, altra tegola nel mese di febbraio prima di arrivare a quella di questa mattina.