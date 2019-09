Non ha certo teso la mano, il fratello. E allora, ecco che Dybala deve sedare un'altra polemica. 'Al violino manca una corda affinché suoni bene', aveva scritto Gustavo, pure ex agente della Joya. Che mercoledì, con l'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid, avrà sul campo la chance di porre fine al caso. In quella che l'anno scorso era stata la sua competizione, con i 5 gol segnati nelle decisive vittorie contro Young Boys e Manchester United quando mancò lo squalificato Ronaldo. CR7 stavolta ci sarà e verosimilmente Dybala partirà ancora dalla panchina. Ma il futuro della Joya in bianconero passerà anche dalla 'sua' Champions. Per spegnere del tutto le voci sul futuro e riprendersi un posto, da titolare, nella Juve di Sarri.