In casa Juve non si respira affatto un clima di totale serenità, anzi. L'eliminazione dalla Champions League ha infatti generato malumore in tutto l'ambiente che ora, cerca l'immediato riscatto nella gara di domenica contro la Salernitana, dove sarà di vitale importanza fare bottino pieno. Ma a tenere in forte apprensione il mondo bianconero è anche la situazione legata al futuro di Paulo Dybala che, sembra essere sempre più lontano dalla Mole. I tanti infortuni subiti dal giocatore argentino stanno infatti facendo cambiare idea a Madama, pronta a guardarsi attorno nel caso in cui il numero 10 prenderà una strada diversa da quella che porta alla Continassa dalla prossima stagione.



RETROSCENA ANTUN - Sono mesi ormai che si balla sulle cifre del rinnovo e in un primo momento si era arrivati vicini ad un'intesa di massima sulla base di circa 7,5 milioni di euro, Cifra che però è stata rivalutata dalla dirigenza bianconera che avrebbe di conseguenza giocato al ribasso, offrendo una cifra massima di circa 7 milioni di euro. Questo ha fatto prendere del tempo all'entourage di Dybala per poterci riflettere, ma in questi istanti sta circolando una notizia che potrebbe complicare definitivamente l'operazione. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, la Juve avrebbe interrotto i contatti con il procuratore di Dybala, Jorge Antun, in quanto non avrebbe i requisiti FIFA per poter negoziare con il club piemontese. Di fatto, un modo carino per far intendere di non voler continuare a trattare in questa direzione e lasciando già presagire quale sia la decisione finale.