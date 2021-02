Paulo Dybala pensa solo al rientro in campo per tornare a brillare in mezzo ai suoi compagni, ma parallelamente, tiene sempre banco la questione rinnovo, con la scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2022. Nel frattempo, il Mirror ha elencato il gran numero di squadre che pensano, da lontano, alla Joya. La concorrenza è folta ed è composta da Manchester United, Liverpool e Tottenham in Inghilterra, mentre in Spagna ci sono Real Madrid e Barcellona.