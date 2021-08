Dopo l'ultimo incontro nel quale non ci sono stati passi avanti, la Juve ha messo in stand by il rinnovo di. La società ha comunicato all'agente del giocatore Jorge Antun che vuole prima concentrarsi sul mercato, poi penserà ai contratti in scadenza nel 2022, trai quali oltre a quello dell'argentino ci sono anche quelli di Ronaldo, Bernardeschi, De Sciglio e Perin. Tutto fermo fino a fine agosto quindi, quando le parti si incontreranno di nuovo per trattare il rinnovo.