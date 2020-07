Il rinnovo a un passo non è solo una questione economica, non può essero con la Juventus. Paulo Dybala sarà l'uomo immagine della Juventus e anche in questo senso l'argentino sta facendo passi in avanti: in campo, nello spogliatoio e nel marketing. Come racconta Tuttosport, Paulo "oltre che il successore di Chiellini e Bonucci come capitano e quello di Ronaldo come stella, nella Juventus del futuro può diventare l'erede di CR7 anche come uomo immagine". Chiaro, sarà complicatissimo raggiungere certe vette di popolarità planetaria, ma la Joya sta brillando tantissimo. Sia sul rettangolo verde, che sui social. L'ultimo esempio? Le montature per occhiali sportivi PD10, realizzate grazie a una tecnologia particolare.