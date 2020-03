Il rinnovo di Paulo Dybala è bloccato, causa...coronavirus. L'attaccante argentino, scrive Tuttosport, sta rispettando tutti i protocolli di sicurezza mentre il suo agente Jorge Antun si trova in Argentina, anche lui impossibilitato a volare in Italia. Non può esserci nessun incontro e gioco forza la firma sarà rinviata a momenti migliori. La volontà dell'argentino, però, è quella di restare in bianconero. Ora più che mai c'è unità d'intenti con la società, Paulo vuole restare, quando tutto questo sarà finito potrà finalmente stringere la mano alla Vecchia Signora.