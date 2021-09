. Jorge Antun vorrebbe tornare in Argentina, è a Torino ormai da fine luglio e sperava che la trattativa per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala potesse durare molto meno, scrive il Corriere dello Sport, mentre dopo un incontro conoscitivo con Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, diversi contatti e un paio di summit le parti non si sono più viste. Contatti sì, ma non basta. Un appuntamento potenzialmente chiave doveva esserci prima di Juve-Empoli, ma il caso Ronaldo ha ribaltato tutto. Poi è arrivato qualche giorno di riposo per la dirigenza a mercato chiuso. La volontà è quella di risentirsi all'inizio di questa settimana, probabilmente già oggi, per fissare un nuovo appuntamento:Come riporta il quotidiano, "la prima offerta impostata dalla dirigenza bianconera, infatti, è più bassa di quella rifiutata dall'entourage del giocatore un anno fa. Nel mezzo sono cambiate tante cose, perché oggi Dybala è al centro del progetto tecnico della Juve. Capitano di domani, così Max Allegri lo ha identificato.Si apre anche a un aumento progressivo dell'ingaggio fino alla nuova scadenza da fissare al 30 giugno 2025 o 2026. Un'altra puntata da vivere, sperando possa essere tra le ultime.