Ormai è lampante, tra i pochi giocatori della Juventus a essere realmente dispiaciuti per l'esonero di Maurizio Sarri c'è Paulo Dybala. Dopo il Like ai ringraziamenti del club, ci ha pensato direttamente lui a dire grazie a Sarri. L'ha fatto attraverso una story da poco pubblicata su Instagram: c'è una foto in cui la Joya ascolta i consigli e i suggerimenti del suo ormai ex allenatore, e la scritta "Grazie Mister, auguro il meglio a te e al tuo staff per il futuro!". Del resto, uno degli aspetti più positivi della gestione sarriana è stata la definitiva valorizzazione offensiva di Dybala.