Grazie tifosi bianconeri per questa splendida giornata in famiglia!pic.twitter.com/aOErJwKtzM — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) August 14, 2019

, con un messaggio via Twitter, rinnova i suoi ringraziamenti ai tanti tifosi accorsi oggi a. L'argentino, al centro del palcoscenico non solo per le due reti segnate, si è fatto abbracciare non solo metaforicamente - dai tanti cori che lo hanno accolto - ma anche fisicamente, restando per molto tempo a contatto con i fan. Un messaggio che, come sempre, può anche rappresentare un appello della Joya sulle tante voci di mercato che riguardano il suo futuro.