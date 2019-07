Paulo Dybala ha detto no all'Inter. Come scrive La Stampa, il numero 10 della Juventus non vuole vestire la maglia nerazzurra e sposare il progetto Conte, convinto di potersi rilanciare con la cura Sarri. Dietro il rifiuto ai nerazzurri, dunque, c'è la volontà di rilanciarsi con il bianconero addosso: l'argentino, dopo aver chiuso con un sorriso la sua Copa America (fino al gol nella finale terzo o quarto posto, decisamente mesta dall'alto dei suoi 19 minuti totali), ora proverà a sfruttare questa scia positiva, e magari a tornare più forte in zona gol. Lì dov'è mancato nell'ultima annata.