Paulo Dybala ha detto no al Tottenham, dopo il primo tentativo da parte dei londinesi per l'argentino. Le distanze, come quanto accaduto con il Manchester United, sono sempre le stesse: la richiesta del giocatore sull'ingaggio, degli agenti sulle commissioni ed il nodo dei diritti di immagine - appartenenti ad una società terza.



LE CIFRE - Secondo quanto riporta Calciomercato.com, le richieste della Joya sono rimaste le stesse indipendentemente dall'interlocutore. Così come allo United, anche al Tottenham Dybala ha chiesto 10-12 milioni netti a stagione, più 15 milioni di commissioni da far spartire ai due club. Gli Spurs però, non sono andati oltre gli 8-9 milioni al giocatore e 3 di commissione - anche la Juventus non vuole accontentare le esose richieste dell'entourage dell'argentino.