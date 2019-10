Paulo Dybala rientra subito. E già questa è una notizia. Si perché solitamente la pausa per le nazionali costringe i sudamericani come lui a lunghi voli intercontinentali che lo fanno rientrare a Torino solo a poche ore dalla partita di campionato. Uno, massimo due allenamenti per giocarsi un posto da titolare dopo le partite della sosta. Troppo poche per sperare di essere titolare.Ieri l'argentino è sceso in campo nella vittoria della Seleccion sull'Ecuador , giocata non in Sud America ma in Spagna. Per questo La Joya sarà in grado di accelerare il rientro e mettere subito pressione al connazionale Gonzalo Higuain.Senza il tridente pesante, per ora accantonato da Sarri almeno dal primo minuto, Paulo si giocherà come sempre il posto accanto a Cristiano Ronaldo con Gonzalo Higuainn che invece si è allenato regolarmente alla Continassa durante la pausa.Lui darà il massimo, poi deciderà Sarri dando un occhio agli allenamenti ma anche ai dati elaborati dal suo staff che giocano un ruolo fondamentale nelle scelte del tecnico toscano che proprio leggendo i numeri di Paulo e del Pipa decise di far partire Dybala dal 1' contro l'Inter e Higuain a gara in corso. Le scelte gli hanno dato ragione.