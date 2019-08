La Juventus è tornata al lavoro nella giornata di oggi dopo il giorno libero concesso da Maurizio Sarri nella giornata di ieri. A lavoro sono arrivati anche Paulo Dybala e Alex Sandro che in mattinata hanno svolto le visite mediche. L'argentino è sembrato di buon umore mentre le telecamere di Juventus tv hanno pizzicato Mandzukic e Pjanic a scherzare nel momento dell'ingresso in campo con il croato che si è fatto ovviamente riconoscere, chiedere a Mire per conferma!



Guarda tutto nel video rilaciato dalla Juve tramite il proprio canale Youtube.