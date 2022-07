Dalle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Gianluca Di Marzio ha approfondito la situazione di Paulo, ancora senza squadra: "L’offerta massima dell’ha toccato i 5 milioni con un bonus a presenze da integrare, una proposta mai veramente accettata dall’entourage di Dybala, convinto di poter guadagnare di più".Di conseguenza, dopo la frenata delle trattative con l'Inter, l'entourage di Dybala ha ricominciato a guardarsi intorno: "sono stati riattivati contatti in Premier e fissati appuntamenti a Londra (dove anche lo United ha gli uffici) nelle prossime ore. Perché ogni giorno in più da disoccupato, per Dybala, fa rumore. E rischia di creare un precedente indicativo che mai i giocatori (e i campioni in particolare) con un contratto lungo solo dodici mesi avrebbero voluto affrontare: la scadenza è diventata un boomerang".