L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Paulo Dybala e Gigio Donnarumma: “Dybala: resto. E Gigio c’è – La Joya ha deciso: ancora Juve, con o senza rinnovo. A Milano nuovo incontro per Donnarumma, in scadenza con i rossoneri. Società e area tecnica: le possibili novità”



La Gazzetta dello Sport sofferma l’attenzione sul momento di Cristiano Ronaldo, in un periodo di grossa flessione, proponendo poi l’intervista a Capello: “Riaccendere CR7: ci prova Morata. Capello: “Allegri alla Ferguson? Non sarà semplice”.