Paulo Dybala resta sul mercato, nonostante sia saltato sia l'affare con il Manchester United che quello con il Tottenham. Come riporta Tuttosport, non è ancora chiara la volontà dell'attaccante argentino. Vuole restare o cerca una nuova avventura? E se si, dove? La destinazione Inter resta l'incubo dei tifosi bianconeri ma il legame con Marotta è forte. Di certo la Juve attende offerte per l'argentino. "Sullo sfondo c'è l'ombra di Cristiano Ronaldo - scrive il quotidiano - che secondo alcuni ha messo una pressione troppo forte per Dybala insinuando per prima le iptesi d'addio".