Ahi, Dybala. Quante brutte notizie. Dopo il brutto controllo contro la Lazio, "la Joya salta la convocazione della Seleccion per le sfide con Perù e Uruguay a causa di una infezione urinaria che lo ha debilitato nelle ultime ore. Sarebbe un seguito del problema già avvertito durante la scorsa sosta di ottobre e che si sarebbe ripresentato addirittura con maggior vigore. Paulo, quindi, non era al top ieri contro la Lazio, in cui ha iniziato dalla panchina per poi entrare a un quarto d’ora dalla fine al posto dell’infortunato Ronaldo", le parole del Corriere dello Sport. Dybala resterà dunque a Torino a curarsi e a ritrovare la condizione in vista della ripresa che vedrà la squadra contro il Cagliari e il Ferencvaros.