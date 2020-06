2









Un estate fa Paulo Dybala è stato a un passo dal lasciare la Juventus: bastava un suo ok per lo scambio con il Manchester United che avrebbe portato Romelu Lukaku in bianconero. Oggi la musica è cambiata: l'argentino è tornato al centro della squadra e vuole diventare un simbolo della Juve. Per questo, quando il Psg ha provato a capire se c'erano margini per una trattativa con un sondaggio informale, La Joya non ci ha pensato un attimo a scuotere la testa: no, grazie. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale Leonardo avrebbe puntato proprio l'ex Palermo per rinforzare l'attacco.



IL RINNOVO - Paulo non ha dubbi, il suo futuro è in bianconero. E da mesi con il suo entourage sta portando avanti la trattativa per il rinnovo del contratto. Dopo la frenata causata dalla pandemia, presto le parti torneranno a discutere per il prolungamento. Non dovrebbero esserci grandi difficoltà, perché se il giocatore vuole restare a Torino anche la società non ha nessuna intenzione di privarsene, puntando su di lui come uomo immagine per il futuro del club. Ci sarà da rivedere la parte economica: difficilmente, dopo il coronavirus, la Juve sarà disposta a garantirgli i 10 milioni di euro l'anno che Dybala chiedeva inizialmente. Ma sarebbe complicato anche nel resto d'Europa, in questo periodo, trovare una società disposta a pagargli un contratto a due cifre.



UOMO IMMAGINE - La Juve, piuttosto, ha un piano per farlo diventare il nuovo simbolo della squadra per il dopo Cristiano Ronaldo. L'accordo potrebbe prevedere variabili legate al rendimento e lo sfruttamento dell'immagine. Leader del presente e del futuro, Paulo non vede l'ora di tornare in campo dopo mesi complicati nei quali sia lui che la fidanzata Oriana Sabatini, con la quale a Torino ha trovato l'equilibrio giusto per rimanere per molti anni, hanno dovuto combattere con il coronavirus. Quattro settimane con giramenti di testa e difficoltà respiratorie, oggi il peggio è passato e Dybala vuole tornare a giocare. E prendere per mano la Juve, da vero leader.