maturato nell'animo prima ancora che nel gioco. La crescita l'ha notata e sottolineata proprio Allegri, che conta tanto su di lui, anche se sul più bello si è dovuto fermare. Proprio alla vigilia della prima amichevole, infatti, un affaticamento muscolare ha bloccato la Joya, costringendo a saltare la prima amichevole stagionale contro il Cesena. E contro il Monza? Come scrive la Gazzetta,Dybala sa bene che questa sarà una stagione per lui molto importante, dopo l’ultima molto difficile. Vuole essere protagonista in assoluto e guidare la Juve al successo sotto la nuova gestione Allegri. Prima però ci sarà l'appuntamento rinnovo, con l’agente di Dybala, Jorge Antun, che è atterrato in Italia sabato scorso e che dopo i 10 giorni di quarantena (dopo il 4 agosto quindi) incontrerà la Juve. Lui e Cherubini si sono sentiti al telefono nei giorni scorsi e si sono dati appuntamento. Pronti a chiudere ogni discorso per essere davvero al centro della Juve.