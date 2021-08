Dietro all'eventuale rinnovo dic'è molto di più di dribbling, gol e giocate decisive. la Juve punta a farlo diventare il nuovo uomo-immagine del club, in un passaggio di consegne con Cristiano Ronaldo che - se difficilmente andrà via quest'anno - è in scadenza di contratto a giugno 2022. Stessa situazione dell'argentino, con la differenza che per La Joya sono stati già avviati i contatti per il rinnovo (ballano 2 milioni tra domanda offerta) mentre per il portoghese la Juve si è rassegnata a perderlo.- Dybala come simbolo di juventinità in Italia e nel mondo, con l'obiettivo di portarlo ai livelli di popolarità di Buffon, Del Piero e Ronaldo. Ieri SportsPro e Greenfly ha stilatodietro alla ginnasta Simone Biles, la tennista Naomi Osaka, la calciatrice Ashlyn Harris e il pugile Canelo Álvarez. Ronaldo? Sesto. Messi? Dodicesimo.