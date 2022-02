Una maglia scambiata che vale un pezzo di futuro? La Gazzetta in edicola racconta un retroscena tra Dybala e Raspadori: "Dybala con me è stato un vero gentleman - ha raccontato l’attaccante del Sassuolo in un’intervista -. Era una delle prime volte che andavo in panchina e volevo a tutti i costi la sua 10, così mentre tutti si salutavano mi sono diretto verso Paulo e un po’ imbarazzato gli ho detto: “Scusa se ti disturbo, potrei avere la tua maglia?”. Lui sorridendo mi ha risposto “Certo, però mi dai la tua?”. Io ero il signor Nessuno, mi tolsi il giaccone e tutto il resto e gliela diedi. Ero il ragazzo più felice del mondo, ma anche lui sembrava soddisfatto. Chissà dove avrà messo quella maglia..."