Numero cento. Paulo Dybala 'raggiunge' Cristiano Ronaldo e arriva finalmente alla cifra agognata, sperata, immaginata già in un percorso differente in questa stagione. Infortuni e mille problemi sembravano potessero precludergli questo grande traguardo e invece Paulo segna il gol decisivo con il Sassuolo, in una notte che vuol dire tanto. Magari anche in ottica futura. Cento gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus: l'argentino sempre più nella storia del club italiano. E presto scopriremo per quanto, ancora.