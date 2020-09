Quaranta milioni di follower. Paulo Dybala raggiunge un traguardo pazzesco su Instagram, e lo celebra con un video altrettanto incredibile. "Grazie a tutti per il supporto, 40 milioni di noi! Per celebrarlo mi piacerebbe vedere come fate la #Dybalamask", le parole scelte da Dybala per celebrare questo traguardo insieme ai tantissimi seguaci. Tra i commenti, oltre chiaramente a quello della sua dolce metà Oriana, diversi tifosi della Juventus gli hanno chiesto di segnare un gol contro la Roma, nel giorno del suo ritorno in gruppo dopo l'ultima, sfortunata gara di Champions con il Lione. Staremo a vedere: tanto Dybala, quel vizio, non l'ha mica perso.