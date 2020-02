Senza Ronaldo, la Juventus può contare su un altro campione al servizio di Maurizio Sarri, ovvero Paulo Dybala. La Joya ha ritrovato il sorriso, prestazioni da top player e leadership. Contro il Brescia ha risposto alla sua maniera, con una parabola su punizione che ha lasciato di stucco il portiere, salendo a quota 90 gol in bianconero. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui cannonieri della storia del club che Dybala ha messo nel mirino. Staccato Filippo Inzaghi (89), sopra il muro dei 100 ci sono nomi illustri: Guglielmo Gabetto (102 reti), Michel Platini (104) e John Charles (105). Per raggiungere questi traguardi dovrà disputare una seconda parte di stagione superlativa, in cui la Juve si giocherà il proprio destino. Il dieci argentino ha raccolto la sfida, deciso a scrivere il suo nome sempre più in alto nella storia dei bianconeri.