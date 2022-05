"Prima" a San Siro per Paulo Dybala. Questa sera l'ormai ex attaccante della Juve sarà protagonista al Meazza nel corso dell'Integration Heroes Match, la partita di beneficenza organizzata da Samuel Eto'o per promuovere l'inclusività e la multiculturalità. Facile immaginare che, nonostante la presenza di numerosi campioni, i riflettori saranno tutti puntati sulla Joya, che presto potrebbe fare proprio di quello stadio la sua nuova "casa". Continua, infatti, il pressing di Beppe Marotta per portare il classe 1993 all'Inter, tanto che in settimana il dirigente incontrerà di nuovo l'entourage del giocatore. Attenzione, però, anche a un'altra variabile che entrerà in gioco sempre questa sera. A San Siro ci sarà anche Francesco Totti, che su Dybala si è espresso in modo chiaro: "Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea".