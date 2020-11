Tanti auguri, Paulo Dybala! L'attaccante argentino ha compiuto oggi 27 anni e l'affetto dei tifosi si è fatto sentire sin dalle prime ore di questa giornata. Sui social, e in particolare su Twitter, l'hashtag 'auguri Paulo' è entrato immediatamente in trend topic. Ovviamente, non potevano mancare anche messaggi 'vip', dal pilota di MotoGp Quartararo a Schwartzman, tra i principali tennisti al mondo e molto amico di Paulo. E' spuntato un commento anche di Chiara Ferragni al post di Oriana: tanti cuori, tutti per la coppia.



Per i commenti e i messaggi di auguri a Dybala, guardate nella gallery dedicata!