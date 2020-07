Nell'editoriale di apertura del Corriere dello Sport, Angelo Carotenuto ha ribadito tutte le "orme mediatiche" che ha dovuto ripercorrere Paulo Dybala: "Dybala ha molto combattuto negli anni per far capire chi fosse. A diciannove anni era il più giovane marcatore della storia dell'Instituto Atletico Central, così a Cordoba lo chiamavano tutti il nuovo Kempes. Quando qualche mese più tardi con 12 milioni diventò un attaccante del Palermo, Zamparini fu preso dalla tentazione di presentarlo come il nuovo Aguero. Il braccio destro Lo Monaco si faceva meno enfatico e lo descriveva il nuovo Montella. Ventuno gol più tardi arrivò il momento di venderlo e allora la boutique lo mise in vetrina con il cartellino di nuovo Messi. Poiché ci fu brevemente l'interesse del Napoli, a Zamparini venne da dire che al San Paolo sarebbe diventato il nuovo Maradona. Alla Juventus, Marotta pensò che fosse il caso di presentarlo come nuovo Tevez..."