Domani sera all'Allianz Stadium contro il Milan, Paulo Dybala è pronto a riprendere il suo posto al centro della scena bianconera e magari spianare la strada al rinnovo che, via via che passano le settimane, diventa faccenda sempre più incombenteCosì scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola:Paulo è in ritmo, visto che ha iniziato con due gol in tre presenze in stagione. Rete (più assist per Cuadrado) proprio a Udine all’esordio e poi rigore vincente al debutto in Champions League. In mezzo, il passaggio a vuoto con l’Empoli e la gara saltata di Napoli dopo il viaggio intercontinentale in Sudamerica. Ora c’è il bivio Milan e Dybala vuole continuare ad accelerare.