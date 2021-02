Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi grande spazio alla gara di ieri tra Atalanta e Real Madrid e le conseguenti polemiche per il rosso di Freuler. In chiave Juve l'argomento principale è la situazione di Paulo Dybala: "Un calvario" titola il Corriere dello Sport riferendosi all'infortunio al ginocchio col quale l'argentino sta combattendo da mesi: "Non c'è pace per l'attaccante della Juve, ancora infortunato". Stesso tema trattato anche da Tuttosport: "Dybala, quando torni?". Nessuna menzione alla Juve da parte de La Gazzetta dello Sport, che apre con l'Atalanta, di spalla analizza le italiane impegnate oggi in Europa League e in taglio basso parla di un'Inter "Da 10 e lode".



