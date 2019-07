Rientra il primo agosto, Paulo Dybala. Comunque in anticipo rispetto al 5, quando avrebbe dovuto riempire nuovamente l'armadietto della Continassa secondo le stime dategli dalla Juventus. Dybala, mercoledì, ha aperto alla possibilità dell'addio alla Signora. Come raccontato da Tuttosport, la Joya vaglierà le offerte in arrivo. C'è lo United (sarebbe dentro l'affare Lukaku), ma anche il Tottenham del suo connazionale Pochettino (qui maxi offerta, senza contropartite). Infine, occhio al Psg. E' più defilato, ma perderà quasi certamente Neymar. Paulo resta comunque in attesa di un colloquio con Sarri: per il tecnico può giocare centravanti oppure alle spalle delle punte. E' uno dei talentuosi: Sarri non dimentica. Anzi.