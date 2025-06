Dybala può tornare alla Juventus?

AFP via Getty Images

Dybala torna alla Juve?

Il calciomercato estivo entra nel vivo e tra suggestioni e trattative concrete spunta un nome che fa sognare i tifosi della Juventus : Paulo. L’attaccante argentino, attualmente alla Roma, è tornato al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero nuovamente in maglia bianconera. Sebbene l’ipotesi di un ritorno della “Joya” a Torino scaldi i cuori juventini, al momento non si tratta di una priorità per la dirigenza.La Juventus sta lavorando su altri fronti, soprattutto nel reparto offensivo, dove nomi come Osimhen e Gyokeres dominano la scena. Dybala, pur amato dalla tifoseria e ancora legato affettivamente al club che lo ha lanciato tra le stelle, rappresenta una soluzione complicata sotto diversi aspetti. Il primo ostacolo è legato all’ingaggio elevato del fantasista argentino, oltre che alla sua età e al recente storico di infortuni che ne ha limitato la continuità.

Tuttavia, il mercato è sempre pronto a sorprendere. Operazioni che sembrano irrealizzabili possono sbloccarsi improvvisamente, soprattutto se ci dovessero essere cambiamenti nelle strategie della Roma o aperture da parte dello stesso Dybala.Al momento, il suo ritorno a Torino resta una suggestione più che una reale opzione. Ma come spesso accade nel calciomercato, mai dire mai.