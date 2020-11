Paulo Dybala non decolla. In campo fatica e da inizio stagione ha un rendimento negativo, fuori dal campo tratta da mesi un rinnovo che non arriva. Ecco perché la cessione rimane un'ipotesi concreta, se non dovesse prolungare il contratto entro la fine della stagione la società potrebbe pensare di venderlo per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. In fila, ci sono pronte Atletico Madrid, Manchester United, Real Madride Psg, che aspettano solo un cenno di Dybala o della Juve per partire all'assalto de La Joya. Se i bianconeri dovessero decidere di metterlo sul mercato, la speranza è che possa partire un'asta internazionale.