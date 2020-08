Sì, la Juventus è pronta a sedersi a tavolino per trattare Paulo Dybala. Il prezzo? Dai 90 ai 10 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i bianconeri stanno valutando davvero la cessione dell'argentino senza però nessun tipo di apertura per uno sconto rispetto alla cifra già fissata. Se dovesse arrivare una mega offerta allora si tratterà, altrimenti l'attaccante rimarrà in bianconero anche la prossima stagione. Pronto a regalare nuove magie.