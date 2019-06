Paulo Dybala può lasciare la Juventus. Come anticipato da IlBiancoNero.com, Manchester United e Bayern Monaco sono i club più interessati all'attaccante argentino che nonostante l'addio di Massimiliano Allegri non è sicuro del suo futuro alla Juventus. La società è pronta ad ascoltare offerte intorno ai 100 milioni di euro che ancora non sono arrivate. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport negli scorsi giorni il Bayern avrebbe fatto una prima proposta, ancora troppo bassa. I bavaresi hanno messo sul piatto 80 milioni di euro ma per la Juve non è ancora abbastanza.