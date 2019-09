Il mercato estivo della Juventus è stato a dir poco rovente. In particolare, riguardo al nome di Paulo Dybala, che è stato a un passo dall'addio ai bianconeri. Vi abbiamo raccontato a più riprese su ilBiancoNero.com che, nonostante siano falliti gli assalti di Manchester United e Tottenham, prima che il Paris Saint-Germain mancasse di affondare il colpo in seguito alla mancata cessione di Neymar al Barcellona, tutto resta comunque aperto per una prossima partenza della Joya. E Tuttosport oggi avvicina con forza lo scenario al prossimo gennaio.



ASSALTO A DYBALA - Secondo il quotidiano, infatti, il PSG sta provando a piazzare fin da subito Neymar ed è pronto ad affidarsi a Dybala per il futuro, con l'argentinto fortemente voluto dal direttore sportivo Leonardo. Il Tottenham, invece, ha il problema Christian Eriksen, in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020 e seguito da vicino proprio dai bianconeri, che potrebbero riceverlo nell'affare per la Joya. Attenzione, poi, allo United. Dybala è un pupillo di Ole Gunnar Solskjaer e il mancato affare in estate non l'ha di certo tolto dalla lista dei Red Devils.