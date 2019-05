Ne avevamo scritto su IlBianconero.com praticamente un mese fa , con il futuro di Allegri tutto da decifrare e con la concreta possibilità che il domani difosse già segnato dalla permanenza dell'allenatore toscano. Ebbene, venti giorni dopo, Max non sarà più il tecnico della Juventus, mentre Dybala può riprendersi il trono di giocatore chiave bianconero. Sicuri? Non proprio. Anche perché le offerte non mancano e la dirigenza juventina si sta guardando attorno. Al momento, il Bayern Monaco resta forte sul dieci bianconero. E l'estate si preannuncia ancor più calda, con i movimenti del Manchester United tutti da studiare. Sì, il pericolo che Dybala lasci la Juve esiste ancora. Ed è forte.