Il frullatore dei pensieri, in questi giorni americani del ritiro dell'Argentina, si è un attimo fermato. E' che Dybala ha rivisto il campo: settanta minuti nella prima gara dell'Albiceleste nell'amichevole contro il Cile e una concreta conferma in arrivo per mercoledì, contro il Messico di Lozano, gli hanno conferito di nuovo un po' di fiducia, ancora quel sapore di campo che gli è maledettamente mancato in quei giorni fatti di parole, rifiuti e situazioni in bilico. Si è rialzato definitivamente? Chissà. Di sicuro, il giocatore che Sarri ritroverà giovedì sarà diverso. E sarà arruolabile con una buona base di forma già con la Fiorentina, nonostante la naturale stanchezza.



PREOCCUPAZIONE - Eppure c'è preoccupazione. Che filtra e sporca questa nuova annata di Dybala: non si vede più protagonista, mai come stavolta ha seri dubbi sul suo futuro alla Juventus. Un sentimento di ansia che condiziona anche le scelte sul mercato, e che necessita di una risposta di Sarri veloce, rapida, possibilmente indolore. Tutto dipende da questi tre mesi pieni, pienissimi. Di campionato e di Champions, aspettando la Coppa Italia. Tutto dipende da come il nuovo allenatore saprà impiegarlo, dai minuti che gli concederà, da quanto Dybala si sentirà parte - importante? - del progetto Juve. Centravanti o esterno, in realtà conta poco. La sua è una questione di considerazione.



MERCATO - Altrimenti? Ci sarà spazio per il mercato. Che a gennaio già chiama: il Tottenham su tutti, ma anche il Manchester United. Paulo continua a guardarsi attorno perché davanti vede solo una ripida salita verso il cuore di Sarri. La stima c'è, ma Higuain è partito in anticipo e nelle gerarchie l'ha staccato di parecchi secondi. Sarà una scalata non verso il successo, ma verso una conferma. Indiscutibile per la Juve, non proprio per Dybala. Questa volta potrebbe essere proprio la Joya a decidere di salutare tutti, per uno strappo mai davvero ricucito.