E' pronto a tornare. Dopo il lungo stop per un infortunio muscolare, Paulo Dybala vuole ripartire e lo farà da Roma. Ieri ha svolto l'intera seduta di allenamento con la squadra e, anche se non sarà della partita dal 1', Pirlo potrà concedergli uno spezzone domenica sera contro i giallorossi. E' tornato sorridente, voglioso di ricominciare, per essere ancora l'MVP della Serie A, premio consegnatogli alla prima di campionato, domenica scorsa.



"Dybala - chiosa Gazzetta - è entusiasta di Pirlo e dei metodi del nuovo staff. Il tecnico gli parla spesso durante le sedute, spiegandogli nel dettaglio i movimenti che vuole da lui. Pirlo aveva in testa un Dybala falso nove nel tridente, con Cristiano Ronaldo a sinistra e Kulusevski a destra. Adesso proverà anche a far convivere il dieci e Morata, che hanno già giocato assieme per una stagione in bianconero".