Riscaldamento, esercizi sul possesso palla, partitella. La pioggia battente è stata una complicazione, ma non di certo una distrazione. Del resto, certi sguardi raccontano tutto e non c'è bisogno d'inventarsi proprio nulla: Paulo Dybala, ecco, possiamo dire che si ritrovi decisamente felice in questo piccolo frammento stagionale. Sconfitto il coronavirus, l'attaccante argentino si sta allenando insieme al gruppo: non ha subito complicazioni dopo malattia e conseguente quarantena, e oggi è tra i più in forma della squadra. Certo, "non sono al 100%", come ha raccontato ieri a Dele Alli. Però... però siamo quasi lì, proprio come scrive su Instagram.