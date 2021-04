3









Non sarà della partita, Paulo Dybala. Non è ancora pronto nonostante gli allenamenti "sul dritto" che comunque hanno attestato una condizione fisica importante. La Joya resta però un uomo in missione e cercherà di far fruttare il minutaggio corposo che arriverà contro il Genoa, con il quale ha nelle gambe anche un tempo di gioco: l'obiettivo è trovare continuità - quella mancata -, ritmo - mai avuto -, e brillantezza.



PIRLO STA CON PAULO - Come racconta il Corriere dello Sport, Dybala è sulla stessa lunghezza d'onda dell'allenatore. Si concentrano entrambi esclusivamente sull'oggi e non su cosa sarà. Per il contratto, insomma, ci sarà ancora tempo per pensare e il confronto resta fermo e solido ormai da mesi. Paulo pensa solo alla Juve e a restare in bianconero. Sì, anche arrivando a scadenza...