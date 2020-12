I club interessati di certo non mancano, dalla Spagna all'Inghilterra, fino ad arrivare in Francia, con il Paris Saint-Germain che da tempo ha il suo nome sulla lista dei desideri. L'arrivo di Pochettino e la partenza di giocatori in scadenza, come Draxler e Di Maria, rivoluzionerà l'attacco parigino, che potrebbe perdere anche Mbappé, in scadenza nel 2022 e tentato dalle avances del Real Madrid. Il sogno di Leonardo resta Messi, il cui futuro dipenderà dalla nuova presidenza al Barcellona (elezioni a metà gennaio), se la Pulce restasse in blaugrana, il nome di Dybala diventerebbe prioritario. Lo riporta Calciomercato.com.