Con un Neymar pronto al clamoroso passaggio al Real Madrid e in rottura con tutti, club e tifoseria, Paulo Dybala è tornato in cima alla lista degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Leonardo ha voltato pagina e, dopo i primi messaggi preliminari, è passato ai fatti concreti con Paulo Dybala: i segnali da Parigi sono arrivati e continuano ad arrivare. Come scrive Calciomercato.com, in questi giorni sono ripresi infatti i contatti diretti tra Leonardo e l'entourage dell'argentino, in questa fase sempre guidato dall'amico di famiglia Jorge Antùn, per parlare di ingaggio, che non appare un problema, di commissioni e soprattutto di diritti di immagine. LE ULTIME - Parigi è una destinazione decisamente più gradita a Dybala, che potrebbe anche smussare un po' di angoli rispetto alle richieste economiche presentate negli scorsi giorni per lasciare Torino (15 milioni). E non solo. La questione diritti d'immagine ha tenuto banco negli ultimi giorni, con il contenzioso in atto (anche) con l'ex agente Pierpaolo Triulzi, ma il Psg potrebbe anche rinunciare ai diritti di immagine della Joya, acquisendo almeno per il momento solo quelli sportivi. E Leonardo lo sa. Ma non è ancora finita: da qui al termine del mercato mancano 20 giorni circa e così i due club hanno decisamente più tempo per imbastire una trattativa solida e completa. Quando Leonardo si è messo in moto per valutare opzioni per Neymar ha sondato il terreno anche con la Juve, ma in questo momento non ci sarebbero state le condizioni per un'operazione di tale portata, e allora ecco il solito pressing sull'argentino. Dybala ci pensa pur provando a convincere Sarri.